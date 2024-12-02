Столтенберг считает, что Украина должна временно уступить территории

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что временная уступка Украины территории России является одним из вариантов быстрого прекращения войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", - сказал Йенс Столтенберг порталу "Table.Briefings".

Экс генсек НАТО также добавил, что Киеву важно получить гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружения и поддержки украинцев", указал Столтенберг.

Столтенберг поддержал требование Зеленского не уступать России никакими территориями в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине: "нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует россия". Однако мы видим, что это не всегда реально в ближайшем будущем", - сказал он.

Дополнение

1 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда юридически не признает какой-либо оккупации Россией своих земель. Не может быть приглашения в НАТО части территорий Украины. Но есть понимание, что 5-я поправка, когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины.