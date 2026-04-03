Столтенберг предлагал рф создать буферную зону в Восточной Европе перед вторжением в Украину
Киев • УНН
В 2021 году экс-генсек НАТО обсуждал с Лавровым отвод войск к границам 1997 года. россия отвергла план, выдвинув Альянсу собственный ультиматум.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал с российскими властями вопросы вывода войск Альянса из стран Восточной Европы и создания "буферной зоны" в странах Балтии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Baltic Sentinel.
Детали
Осенью 2021 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, Столтенберг встречался с главой мид рф сергеем лавровым и предложил обсудить идею о создании "буферной зоны", а также отводе инфраструктуры НАТО на границы 1997 года, на чем настаивала москва.
Против этого выступали Польша и страны Балтии - они настаивали не идти на какие-либо уступки Кремлю. В то же время россия отвергла этот план, поскольку стремилась к полному контролю над Восточной Европой. В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения в Украину, состоялось заседание россия-НАТО: тогда москва заявила, что ее предложения являются не предметом для обсуждения, а, де-факто, ультиматумом. Мол, "выполняйте наши требования, иначе будет хуже".
В то же время Столтенберг в своих мемуарах написал о том, что угроза выхода США из НАТО была вполне реальной.
Советники президента США Дональда Трампа серьезно готовили этот шаг, но именно при президентстве Трампа члены НАТО начали вкладывать больше денег в оборону.
Напомним
Бывший спецпосланник США по вопросам Украины, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что НАТО, возможно, потребуется замена, утверждая, что организация показала себя "трусливой" и неэффективной во время конфликта с Ираном.