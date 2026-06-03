Сборная Украины пробилась в финал Евро-2026 по мини-футболу
Киев • УНН
Сборная Украины победила Венгрию со счетом 5:1 в полуфинале Евро-2026. Команда впервые в истории сыграет в финале против Азербайджана или Сербии.
Сборная Украины в полуфинале Чемпионата Европы-2026 разгромила сборную Венгрии (5:1) и впервые в истории вышла в финал Евро, передает УНН.
Детали
Украина открыла счет на 22-й минуте поединка: Денис Бланк выполнил навес в штрафную, где Вадим Иванов точно подставил голову и отправил мяч в сетку ворот - 1:0.
Уже через минуту Бланк, воспользовавшись ошибкой голкипера венгров, удвоил преимущество, - 2:0.
На 33-й минуте после суматохи в штрафной Тибор Кеш отыграл мяч для своей команды - 2:1.
Через две минуты Иванов оформил дубль после контратаки - 3:1.
На 41-й минуте Александр Колесников отлично сыграл на добивании после удара Бланка, отправив мяч в неприкрытый голкипером угол, - 4:1.
Точку в матче поставил Дмитрий Сорокин, которому ассистировал Сергей Лапа, - 5:1 и Украина шагает в финал Евро-2026, где встретится с победителем пары Азербайджан - Сербия.
Финал Евро-2026 в Братиславе состоится в четверг, 4 июня. Начало матча - 21:30.
Напомним
Сборная Украины по мини-футболу победила в 1/4 Чемпионата Европы-2026 сборную Грузии (4:0) и вышла в полуфинал турнира.