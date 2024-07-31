МИД Украины заявил о необходимости наносить удары по военным объектам рф в ответ на вражеские атаки. Ведомство призвало дать Украине такую возможность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД подчеркнули, что сегодня ночью россия осуществила одну из крупнейших на сегодняшний день атак с применением беспилотников, использовав почти сотню "шахедов". Кроме того, одна ракета была запущена с временно оккупированной части Херсонской области.

Когда враг нацеливается на наши города, единственное решение - отбросить его назад. Украина должна иметь возможность не только отражать атаки россии, но и наносить удары по военным объектам внутри страны, откуда эти атаки исходят - говорится в сообщении МИД.

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь рф, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запретить Украине наносить удары по территории России во время самообороны было бы равносильно требованию к Украине защищаться со связанными руками.

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