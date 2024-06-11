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Генсек НАТО про заборону бити по території рф: це теж саме, що попросити захищатися зі зв'язаними руками

Київ • УНН

 • 18814 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заборонити Україні завдавати ударів по території росії під час самооборони було б рівносильно вимозі до України захищатися зі зв'язаними руками.

Україна має право на самооборону. Якщо Києву не дозволять відбивати атаки рф, відкриваючи вогонь у відповідь по безпосередньо російській території, то це буде те ж саме, що попросити Україну захищатися зі зв'язаними руками.  Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту країн Східного флангу НАТО, передає УНН

росія напала на Україну. Україна має право на самооборону, а право на самооборону включає в себе право атакувати законні військові цілі на території агресора. росія - агресор, який напав

- заявив Столтенберг.

Він вказав, що особливо зараз - у час, коли росія відкрила новий фронт на півночі в Харківській області - необхідно дозволити Україні атакувати військові цілі на території рф. 

"І, звісно, якщо Україні не дозволять відбити ці атаки, відкривши вогонь у відповідь по батареях, які атакують Україну безпосередньо з російської території, то це буде те ж саме, що попросити Україну захищатися зі зв'язаною рукою на спині. Тож ідеться про самооборону", - резюмував Столтенберг.

НАТО продовжить допомагати Україні захищатися таким чином, щоб союзники не стали учасниками війни - Столтенберг 11.06.24, 16:40 • 13586 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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