Генсек НАТО о запрете бить по территории рф: это тоже самое, что попросить Украину защищаться со связанными руками

Украина имеет право на самооборону. Если Киеву не позволят отражать атаки рф, открывая ответный огонь по непосредственно российской территории, то это будет то же самое, что попросить Украину защищаться со связанными руками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита стран восточного фланга НАТО, передает УНН.

россия напала на Украину. Украина имеет право на самооборону, а право на самооборону включает в себя право атаковать законные военные цели на территории агрессора. россия-напавший агрессор - заявил Столтенберг.

Он говорил, что особенно сейчас-во время, когда россия открыла новый фронт на севере в Харьковской области-необходимо позволить Украине атаковать военные цели на территории рф.

"И, конечно, если Украине не позволят отбить эти атаки, открыв ответный огонь по батареям, которые атакуют Украину непосредственно с российской территории, то это будет то же самое, что попросить Украину защищаться со связанной рукой на спине. Поэтому речь идет о самообороне", - резюмировал Столтенберг.

НАТО продолжит помогать Украине защищаться таким образом, чтобы союзники не стали участниками войны - Столтенберг