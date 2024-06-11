НАТО и союзники будут и в дальнейшем помогать Украине защищать себя, и будут делать это таким образом, чтобы не стать участниками конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита стран Восточного фланга НАТО, передает УНН.

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"НАТО и союзники с самого начала дали понять, что мы готовы поддержать Украину, и союзники по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Но союзники по НАТО также ясно дали понять, что мы не будем стороной в конфликте", - заявил Столтенберг.

Он рассказал, что альянс помогает Украине боеприпасами или учениями с использованием военной техники. По его словам, союзники должны сохранить и усилить поддержку Украины. В то же время заметил, что НАТО не направляла в Украину боевые войска.

Мы не участвуем в конфликте. Вы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война. Россия напала на другую страну, напала на Украину. И Украина, согласно международному праву, имеет право защищать себя. И мы имеем право помочь Украине защитить право на самооборону, и мы будем делать это таким образом, чтобы союзники по НАТО не стали участниками конфликта - заявил генеральный секретарь.

Столтенберг: на саммите стран восточного фланга НАТО обсудят, как обеспечить поддержку Украины на более прочной основе