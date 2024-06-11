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НАТО продовжить допомагати Україні захищатися таким чином, щоб союзники не стали учасниками війни - Столтенберг

НАТО продовжить допомагати Україні захищатися таким чином, щоб союзники не стали учасниками війни - Столтенберг

Київ • УНН

 • 13586 перегляди

НАТО продовжуватиме підтримувати самооборону України, не стаючи стороною конфлікту.

НАТО та союзники будуть і надалі допомагати Україні захищати себе, і робитимуть  це таким чином, щоб  не стати учасниками конфлікту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту країн Східного флангу НАТО, передає УНН

Деталі 

"НАТО і союзники від самого початку дали зрозуміти, що ми готові підтримати Україну, і союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. Але союзники по НАТО також ясно дали зрозуміти, що ми не будемо стороною в конфлікті", - заявив Столтенберг. 

Він розповів, що альянс допомагає Україні боєприпасами або навчанням з використанням військової техніки.  За його словами, союзники повинні зберегти і посилити підтримку України. Водночас зауважив, що НАТО не направляла в Україну бойові війська. 

Ми не беремо участі в конфлікті. Ви маєте пам'ятати, що це таке. Це агресивна війна. росія напала на іншу країну, напала на Україну. І Україна, згідно з міжнародним правом, має право захищати себе. І ми маємо право допомогти Україні захистити право на самооборону, і ми робитимемо це таким чином, щоб союзники по НАТО не стали учасниками конфлікту

- заявив генеральний секретар.

Столтенберг: на саміті країн Східного флангу НАТО обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній основі11.06.24, 15:54 • 15320 переглядiв

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