НАТО продовжить допомагати Україні захищатися таким чином, щоб союзники не стали учасниками війни - Столтенберг

НАТО та союзники будуть і надалі допомагати Україні захищати себе, і робитимуть це таким чином, щоб не стати учасниками конфлікту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту країн Східного флангу НАТО, передає УНН.

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"НАТО і союзники від самого початку дали зрозуміти, що ми готові підтримати Україну, і союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. Але союзники по НАТО також ясно дали зрозуміти, що ми не будемо стороною в конфлікті", - заявив Столтенберг.

Він розповів, що альянс допомагає Україні боєприпасами або навчанням з використанням військової техніки. За його словами, союзники повинні зберегти і посилити підтримку України. Водночас зауважив, що НАТО не направляла в Україну бойові війська.

Ми не беремо участі в конфлікті. Ви маєте пам'ятати, що це таке. Це агресивна війна. росія напала на іншу країну, напала на Україну. І Україна, згідно з міжнародним правом, має право захищати себе. І ми маємо право допомогти Україні захистити право на самооборону, і ми робитимемо це таким чином, щоб союзники по НАТО не стали учасниками конфлікту