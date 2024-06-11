Столтенберг: на саміті країн Східного флангу НАТО обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній основі
Київ • УНН
За словами генсека НАТО, на саміті Східного флангу в Латвії обговорить забезпечення більш сильної і надійної підтримки України.
Сьогодні у Латвії проходить саміт країн Східного флангу НАТО, на кому представники Бухарестської дев'ятки (В9) а також Швеції та Фінляндії обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній і надійній основі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту, передає УНН.
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За його словами, на сьогоднішній зустрічі обговорять підготовку до майбутнього Вашингтонського саміту, стримування і оборону. Як зробити так, щоб НАТО продовжувала забезпечувати надійне стримування, засноване на сильній колективній обороні.
"А також ми обговоримо, як забезпечити підтримку України на більш міцній і надійній основі. Отже, Україна, стримування та оборона - ось основні теми сьогоднішньої зустрічі", - розповів Столтенберг.
Він наголосив, що всі члени альянсу протягом останніх років погодилися надавати значну підтримку Україні. Втім очікує, що члени НАТО на саміті у Вашингтоні домовляться про триваліше фінансове зобов'язання.
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