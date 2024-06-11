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Столтенберг: на саміті країн Східного флангу НАТО обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній основі

Столтенберг: на саміті країн Східного флангу НАТО обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній основі

Київ • УНН

 • 15320 перегляди

За словами генсека НАТО, на саміті Східного флангу в Латвії обговорить забезпечення більш сильної і надійної підтримки України.

Сьогодні у Латвії проходить саміт країн Східного флангу НАТО, на кому представники Бухарестської дев'ятки (В9) а також Швеції та Фінляндії обговорять, як забезпечити підтримку України на більш міцній і надійній основі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту, передає УНН

Деталі 

За його словами, на сьогоднішній зустрічі обговорять підготовку до майбутнього Вашингтонського саміту, стримування і оборону. Як зробити так, щоб НАТО продовжувала забезпечувати надійне стримування, засноване на сильній колективній обороні. 

"А також ми обговоримо, як забезпечити підтримку України на більш міцній і надійній основі.  Отже, Україна, стримування та оборона - ось основні теми сьогоднішньої зустрічі", - розповів Столтенберг. 

Він наголосив, що  всі члени альянсу протягом останніх років погодилися надавати значну підтримку Україні. Втім очікує, що члени НАТО  на саміті у Вашингтоні домовляться про триваліше  фінансове зобов'язання.

НАТО представить безпековий пакет для України як "міст" до членства - ЗМІ 04.06.24, 11:08 • 18134 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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