Сегодня в Латвии проходит саммит стран восточного фланга НАТО, на ком представители Бухарестской девятки (в 9) а также Швеции и Финляндии обсудят, как обеспечить поддержку Украины на более прочной и надежной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита, передает УНН.

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По его словам, на сегодняшней встрече обсудят подготовку к предстоящему Вашингтонскому саммиту, сдерживание и оборону. Как сделать так, чтобы НАТО продолжала обеспечивать надежное сдерживание, основанное на сильной коллективной обороне.

"А также мы обсудим, как обеспечить поддержку Украины на более прочной и надежной основе. Итак, Украина, сдерживание и оборона - вот основные темы сегодняшней встречи", - рассказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что все члены альянса в последние годы согласились оказывать значительную поддержку Украине. Впрочем, ожидает что, члены НАТО на саммите в Вашингтоне договорятся о более длительном финансовом обязательстве.

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