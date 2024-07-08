Перед саммитом НАТО, который начнется уже 9 июля, союзники должны объявить дополнительные пакеты военной помощи Украине. Об этом 7 июля в интервью американскому телеканалу CBS сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

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"Я ожидаю, что до саммита, который начнется на следующей неделе, члены Альянса сделают новые объявления об усилении противовоздушной обороны и увеличении количества боеприпасов", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что "очень важно", чтобы все союзники понимали: для Украины нужно сделать больше. Речь идет о новой подготовке и помощи, которую предоставит НАТО, и о досрочных обязательствах.

Он добавил, что НАТО возьмет на себя предоставление и координацию помощи по безопасности Украине. В частности, в Германии будет создано командование с логистическими центрами, где разместят технику для тренировки украинской армии.

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