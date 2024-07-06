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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме работают над организацией встречи с Зеленским на полях саммита НАТО

В Белом доме работают над организацией встречи с Зеленским на полях саммита НАТО

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 13:05  •  23580 просмотра

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Байден встретится с Зеленским и другими мировыми лидерами в кулуарах саммита НАТО, чтобы подтвердить поддержку Украины, включая новую военную помощь и соглашения по безопасности.

В Белом доме заявили, что работают над организацией нескольких встреч президента США Джо Байдена с различными мировыми лидерами на полях саммита НАТО, включая Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом шла речь на пресс-конференции, посвящённой саммиту НАТО, передает УНН.

"... у президента будет довольно напряженный график, учитывая его обязательства в качестве хозяина саммита, мы работаем над организацией нескольких встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая Президента Зеленского... И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся", - сообщил высший представитель Администрации Байдена.

Он также отметил, что "на следующей неделе вы также увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Союзники подтвердят, что будущее Украины – в НАТО; сделает важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку НАТО для Украины. Это часть украинского "моста в НАТО".

"А в кулуарах саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и почти двумя дюжинами других союзников — извините, а также почти двумя дюжинами наших союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной", - добавил представитель Администрации Байдена.

По его словам, Соединенные Штаты также объявят о новых шагах по усилению противовоздушной обороны и военного потенциала Украины, чтобы помочь Украине продолжать защищаться сегодня и сдерживать российскую агрессию в будущем.

"Вместе Вашингтонский саммит пошлет путину сильный сигнал: если он думает, что сможет пережить коалицию стран, поддерживающих Украину, он глубоко ошибается", - резюмировал представитель Администрации Байдена.

Столтенберг о саммите НАТО: ожидаю принятия сильного пакета для Украины5 июля 2024, 16:22 • 17798 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
belii-domБелый дом
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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