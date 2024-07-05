Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает на саммите НАТО принятия сильного пакета для Украины и новых объявлений по противовоздушной обороне. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

Что ж, лидеры НАТО решительны и сильны, и это будет ярко выражено на саммите НАТО, где я ожидаю принятия сильного пакета для Украины. С новым поездом НАТО и помощью для Украины, с командованием НАТО для Украины, с финансовыми обязательствами, с дополнительными объявлениями об увеличении военной поддержки, с двусторонними соглашениями о безопасности и со всем, что мы делаем для углубления отношений с Украиной, оперативной совместимости, нового учебного и учебного центра в Польше и всех других усилий. Поэтому это будет сильная демонстрация нашей преданности Украине - рассказал Столтенберг.

Также он заявил, что ожидает новых объявлений по противовоздушной обороне.

Я ожидаю новых объявлений о военной поддержке, и я ожидаю, что будет согласовано командование НАТО и финансовый залог НАТО. И это будет гораздо сильнее, чем мы имели до Саммита - сказал Столтенберг.

Дополнение

Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата сообщило, что союзники по НАТО согласились профинансировать 40 миллиардов евро военной помощи Украине в следующем году.

Столтенберг отмечал, что самой неотложной задачей на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе будет поддержка Украины.