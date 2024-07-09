НАТО начинает юбилейный саммит в Вашингтоне, и поддержка борьбы Украины против российского вторжения занимает первое место в повестке дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Ожидается, что лидеры НАТО завершат разрабатывать план объединения того, что сейчас является индивидуальными национальными усилиями по оказанию помощи силам обороны Украины, в скоординированную НАТО программу.

Эта помощь также должна расшириться новыми обещаниями о предоставлении боеприпасов, средств противовоздушной обороны и другой помощи.

На саммите также обсудят так называемый "мост" для Украины к членству в НАТО.

Повестка дня во вторник включает круглый стол на тему "Женщины, мир и безопасность", организованный госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на встрече руководителей оборонной промышленности и официальных лиц государств НАТО с обсуждением того, как увеличить оборонное производство в условиях войны в Украине.

Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО

Наращивание производства и восполнение запасов оружия и боеприпасов - сейчас в центре внимания союзников по НАТО, поскольку они стремятся как поддержать украинскую армию, так и обеспечить альянс тем, что ему нужно для собственной обороны.

Вечером во вторник президент США Байден выступит на торжествах по случаю 75-й годовщины НАТО.

Байден вступает на саммите на фоне вопросов внутри США к его предвыборной кампании после дебатов в конце июня, которые снова вызвали беспокойство относительно его возраста. Президент настаивает, что он отвечает вызовам этой должности и будет продолжать баллотироваться на новый срок.

У союзников по НАТО могут возникнуть собственные вопросы, поскольку соперник Байдена, бывший президент Дональд Трамп, критиковал НАТО и уровень поддержки альянса США во время его пребывания на посту.

Столтенберг о саммите НАТО: ожидаю принятия сильного пакета для Украины