Украине нужны конкретные инструменты для победы: Ермак заявил о сильном начале дня на Капитолийском холме
Киев • УНН
Украинская делегация на Капитолийском холме провела встречи с конгрессменами, передав четкий месседж о необходимости дальнобойного оружия. Глава ОП Андрей Ермак сообщил о встречах с сенатором Кевином Крамером и сопредседателями Украинского кокуса.
Сильное начало дня на Капитолийском холме! Начали с разговора с замечательным другом Украины - сенатором Кевином Крамером, преданным сторонником нашей борьбы за свободу и настоящим борцом за справедливость
По его словам, также состоялась встреча с сердцем нашей поддержки в Конгрессе: сопредседателями Украинского кокуса - республиканцами Брайаном Фицпатриком, Джо Уилсоном и Майком Макколом, а также демократами Марси Каптур и Томом Суоцци.
Наш месседж был четким: Украине нужны конкретные инструменты для победы - дальнобойное оружие, чтобы изменить ситуацию на фронте, мощная система ПВО для защиты наших городов и неотложная помощь энергетическому сектору. Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе - есть. И она остается непоколебимой
