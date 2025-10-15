Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі
Київ • УНН
Українська делегація на Капітолійському пагорбі провела зустрічі з конгресменами, передавши чіткий меседж про необхідність далекобійної зброї. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив про зустрічі із сенатором Кевіном Крамером та співголовами Українського кокусу.
Сильний початок дня на Капітолійському пагорбі! Розпочали із розмови з чудовим другом України - сенатором Кевіном Крамером, відданим прихильником нашої боротьби за свободу та справжнім борцем за справедливість
За його словами, також відбулась зустріч із серцем нашої підтримки в Конгресі: співголовами Українського кокусу - республіканцями Браяном Фіцпатріком, Джо Вілсоном і Майком Макколом, а також демократами Марсі Каптур і Томом Суоцці.
Наш меседж був чітким: Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги - далекобійна зброя, щоб змінити ситуацію на фронті, потужна система ППО для захисту наших міст і невідкладна допомога енергетичному сектору. Двопартійна підтримка України у Конгресі - є. І вона залишається непохитною
