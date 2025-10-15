$41.750.14
Ексклюзив
18:12 • 12439 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 27932 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 39487 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 32795 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 32324 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25954 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19721 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18212 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 38606 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 38509 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Українська делегація на Капітолійському пагорбі провела зустрічі з конгресменами, передавши чіткий меседж про необхідність далекобійної зброї. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив про зустрічі із сенатором Кевіном Крамером та співголовами Українського кокусу.

Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі

Українська делегація провела зустрічі на Капітолійському пагорбі. Як повідомив глава ОП Андрій Єрмак, конгресменам передали чіткий меседж - Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги - далекобійна зброя, щоб змінити ситуацію на фронті, передає УНН.

Сильний початок дня на Капітолійському пагорбі! Розпочали із розмови з чудовим другом України - сенатором Кевіном Крамером, відданим прихильником нашої боротьби за свободу та справжнім борцем за справедливість 

- повідомив Єрмак.

За його словами, також відбулась зустріч із серцем нашої підтримки в Конгресі: співголовами Українського кокусу - республіканцями Браяном Фіцпатріком, Джо Вілсоном і Майком Макколом, а також демократами Марсі Каптур і Томом Суоцці.

Українська делегація доповіла Президенту про перші результати переговорів у Вашингтоні - Єрмак15.10.25, 18:45 • 2090 переглядiв

Наш меседж був чітким: Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги - далекобійна зброя, щоб змінити ситуацію на фронті, потужна система ППО для захисту наших міст і невідкладна допомога енергетичному сектору. Двопартійна підтримка України у Конгресі - є. І вона залишається непохитною 

- резюмував Єрмак.

Українська делегація обговорила з главою МВФ нову програму на 2026-2029 роки - Свириденко15.10.25, 17:54 • 1966 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Марсі Каптур
Майкл Маккол
Андрій Єрмак
Україна