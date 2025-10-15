Українська делегація доповіла Президенту про перші результати переговорів у Вашингтоні - Єрмак
Єрмак повідомив про робочий дзвінок із Президентом України, де обговорювали поглиблення співпраці у сферах протиповітряної оборони, далекобійної зброї та авіації. Делегація готує основу для майбутньої розмови між лідерами України та США, запланованої на п'ятницю.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про робочий дзвінок із Президентом України, під час якого учасники української делегації доповіли про перші результати переговорів у Вашингтоні. Про це Єрмак повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Керівник ОП зазначив, що відбулася конструктивна зустріч із провідними американськими виробниками озброєння, де обговорювали поглиблення співпраці у сферах протиповітряної оборони, далекобійної зброї, авіації та інших напрямів.
До складу делегації входять прем’єр-міністр Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина. Єрмак зазначив, що команда працює над підготовкою основи для майбутньої розмови між лідерами України та США, запланованої на п’ятницю.
Маємо конструктивний діалог і готуємо конкретні домовленості. Розраховуємо на результативні рішення, які зміцнять оборонні можливості України. Вдячні американській стороні за повне сприяння та підтримку
