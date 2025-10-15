$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25614 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23214 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23606 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21354 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17961 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17308 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32358 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32408 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13760 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Українська делегація доповіла Президенту про перші результати переговорів у Вашингтоні - Єрмак

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Єрмак повідомив про робочий дзвінок із Президентом України, де обговорювали поглиблення співпраці у сферах протиповітряної оборони, далекобійної зброї та авіації. Делегація готує основу для майбутньої розмови між лідерами України та США, запланованої на п'ятницю.

Українська делегація доповіла Президенту про перші результати переговорів у Вашингтоні - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про робочий дзвінок із Президентом України, під час якого учасники української делегації доповіли про перші результати переговорів у Вашингтоні. Про це Єрмак повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Керівник ОП зазначив, що відбулася конструктивна зустріч із провідними американськими виробниками озброєння, де обговорювали поглиблення співпраці у сферах протиповітряної оборони, далекобійної зброї, авіації та інших напрямів.

До складу делегації входять прем’єр-міністр Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина. Єрмак зазначив, що команда працює над підготовкою основи для майбутньої розмови між лідерами України та США, запланованої на п’ятницю.

Маємо конструктивний діалог і готуємо конкретні домовленості. Розраховуємо на результативні рішення, які зміцнять оборонні можливості України. Вдячні американській стороні за повне сприяння та підтримку 

– наголосив Андрій Єрмак.

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Оксана Маркарова
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
The New York Times
Вашингтон
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна