Украинская делегация доложила Президенту о первых результатах переговоров в Вашингтоне - Ермак
Киев • УНН
Ермак сообщил о рабочем звонке с Президентом Украины, где обсуждалось углубление сотрудничества в сферах противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и авиации. Делегация готовит основу для будущего разговора между лидерами Украины и США, запланированного на пятницу.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о рабочем звонке с Президентом Украины, во время которого участники украинской делегации доложили о первых результатах переговоров в Вашингтоне. Об этом Ермак сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Руководитель ОП отметил, что состоялась конструктивная встреча с ведущими американскими производителями вооружения, где обсуждалось углубление сотрудничества в сферах противовоздушной обороны, дальнобойного оружия, авиации и других направлений.
В состав делегации входят премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Ермак отметил, что команда работает над подготовкой основы для будущего разговора между лидерами Украины и США, запланированного на пятницу.
Имеем конструктивный диалог и готовим конкретные договоренности. Рассчитываем на результативные решения, которые укрепят оборонные возможности Украины. Благодарны американской стороне за полное содействие и поддержку
