Українська делегація обговорила з главою МВФ нову програму на 2026-2029 роки - Свириденко
Київ • УНН
Українська делегація провела зустрічі з керівництвом МВФ, обговоривши продовження співпраці та нову програму на 2026-2029 роки. Ця програма має підтримати економічну стабільність України.
Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку. Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави
За словами прем'єрки, у межах чинної програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів і залучила 10,6 млрд доларів США. Вона вже допомогла Україні зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах невизначеності та викликів найбільшої за останні 80 років війни у Європі.
Для нас важливо, щоб наступна програма стала безперервним продовженням попередньої. Ми раді почути позитивну оцінку стану справ з боку керівництва МВФ та прогресу в реалізації економічних, фіскальних, монетарних та антикорупційних політик, які є у програмі нашої співпраці
Окремо прем'єрка України подякувала всій команді МВФ за сміливість приїжджати до Києва, спілкуватися з підприємцями і бачити реальну ситуацію на місці.
Ми завжди раді вітати вас в Україні, цінуємо це і вважаємо важливим проявом підтримки та залученості до допомоги Україні. Домовились про наступний візит переговорної місії найближчим часом. Уряд і далі продовжуватиме працювати над впровадження необхідних реформ
