Українська делегація обговорила з главою МВФ нову програму на 2026-2029 роки - Свириденко

Українська делегація провела зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Директоркою-розпорядницею Крісталіною Георгієвою та новопризначеним першим заступником Деном Катцом. Продовжили практичний розвиток домовленостей, які минулого тижня розпочав Президент. Дякую за теплий прийом нашої делегації на щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку. Говорили про продовження нашої співпраці та нову програму МВФ для України на 2026-2029 роки, яка має підтримати економічну стабільність нашої держави