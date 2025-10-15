Украинская делегация обсудила с главой МВФ новую программу на 2026-2029 годы - Свириденко

Украинская делегация провела встречи с руководством Международного валютного фонда, директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцем. Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели встречи с руководством Международного валютного фонда, Директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцем. Продолжили практическое развитие договоренностей, которые на прошлой неделе начал Президент. Спасибо за теплый прием нашей делегации на ежегодной финансовой неделе МВФ и Всемирного банка. Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства

По словам премьер-министра, в рамках действующей программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров и привлекла 10,6 млрд долларов США. Она уже помогла Украине сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях неопределенности и вызовов крупнейшей за последние 80 лет войны в Европе.

Для нас важно, чтобы следующая программа стала непрерывным продолжением предыдущей. Мы рады услышать положительную оценку состояния дел со стороны руководства МВФ и прогресса в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик, которые есть в программе нашего сотрудничества

Отдельно премьер-министр Украины поблагодарила всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальную ситуацию на месте.

Мы всегда рады приветствовать вас в Украине, ценим это и считаем важным проявлением поддержки и вовлеченности в помощь Украине. Договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время. Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ