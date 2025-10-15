Украинская делегация обсудила с главой МВФ новую программу на 2026-2029 годы - Свириденко

$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24849 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22850 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23236 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21023 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32119 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32182 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 34170 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 19658 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 11978 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 15580 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 4662 просмотра
публикации
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 32189 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 57763 просмотра
Украинская делегация обсудила с главой МВФ новую программу на 2026-2029 годы - Свириденко

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Украинская делегация провела встречи с руководством МВФ, обсудив продолжение сотрудничества и новую программу на 2026-2029 годы. Эта программа должна поддержать экономическую стабильность Украины.

Украинская делегация обсудила с главой МВФ новую программу на 2026-2029 годы - Свириденко

Украинская делегация провела встречи с руководством Международного валютного фонда, директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцем. Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели встречи с руководством Международного валютного фонда, Директором-распорядителем Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцем. Продолжили практическое развитие договоренностей, которые на прошлой неделе начал Президент. Спасибо за теплый прием нашей делегации на ежегодной финансовой неделе МВФ и Всемирного банка. Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства

- сообщила Свириденко.

Глава Нацбанка о новой программе МВФ: должна максимально учитывать евроинтеграционное движение Украины03.10.25, 12:58 • 2824 просмотра

По словам премьер-министра, в рамках действующей программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров и привлекла 10,6 млрд долларов США. Она уже помогла Украине сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях неопределенности и вызовов крупнейшей за последние 80 лет войны в Европе.

Для нас важно, чтобы следующая программа стала непрерывным продолжением предыдущей. Мы рады услышать положительную оценку состояния дел со стороны руководства МВФ и прогресса в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик, которые есть в программе нашего сотрудничества

- добавила Свириденко.

Отдельно премьер-министр Украины поблагодарила всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальную ситуацию на месте.

Мы всегда рады приветствовать вас в Украине, ценим это и считаем важным проявлением поддержки и вовлеченности в помощь Украине. Договорились о следующем визите переговорной миссии в ближайшее время. Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ

- резюмировала Свириденко.

МВФ убедил Украину увеличить прогноз по дополнительному финансированию до $65 млрд - Bloomberg23.09.25, 08:59 • 3633 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Всемирный банк
Украина
Киев