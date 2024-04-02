CNN: США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность одобрить продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму более $18 млрд, сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что если сделка по продаже военной техники состоится, она станет крупнейшей с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

По данным Politico, в ее рамках израильская сторона также получит 30 ракет средней дальности AIM-120D AMRAAM класса "воздух-воздух" и управляемые авиационные бомбы JDAM.

Администрация Байдена в конце января направила неофициальное сообщение конгрессу - в комитет палаты представителей по иностранным делам и комитет сената по международным отношениям. По словам одного из источников CNN, главы комитетов Джеймс Риш и Майкл Маккол предварительно одобрили соглашение.

CNN отмечает, что, в отличие от высокоточных боеприпасов, новые F-15 придется собирать с нуля и, скорее всего, они будут поставлены не ранее чем через четыре года. На прошлой неделе администрация Байдена также одобрила продажу Израилю истребителей F-35; в этом случае уведомлять конгресс не нужно.

США передадут Израилю бомбы и истребители - WP