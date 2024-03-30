США передадут Израилю бомбы и истребители - WP

США передадут Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепе, передает УНН.

"Новые пакеты вооружений включают более 1800 2000-фунтовых бомб MK84 и 500 500-фунтовых бомб MK82. Бомбы весом 2000 фунтов были связаны с предыдущими событиями с массовыми жертвами во время военной кампании Израиля в секторе Газа", - сообщили источники.

Дополнение

Ранее CNN сообщало, что министр обороны Израиля Йоав Галлант встречался с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы попросить больше американского оружия и оборудования для поддержки войны Израиля в Газе.