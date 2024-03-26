Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во вторник встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы попросить больше американского оружия и оборудования для поддержки войны Израиля в Газе. Об этом пишет CNN со ссылкой на американских официальных лиц, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что продажа американского оружия в страну находится под пристальным вниманием законодателей и критиков постоянной поддержки Израиля со стороны президента Джо Байдена.

Встреча Галланта с Остином станет его первым визитом в Пентагон в качестве министра обороны Израиля и состоится после его переговоров в понедельник с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, где, скорее всего, также обсуждались вопросы продажи оружия.

Встречи происходят на фоне того, что отношения между США и Израилем достигли новой самой низкой точки. В понедельник отдельная израильская делегация отказалась от запланированных встреч с официальными лицами США для обсуждения военных планов Израиля в отношении южной части Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал делегацию после того, как США не наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня.

Несмотря на усиление напряженности, растущие объемы продажи оружия из США остаются в центре внимания израильских военных, которые настаивают на том, чтобы их американские коллеги как можно быстрее одобрили передачу оружия и добились прогресса в этом вопросе.

Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

По словам чиновников, перед поездкой в Вашингтон Галлант четко дал понять Остину, что он привезет с собой список американских вооружений и оборудования, которые Израиль хочет купить и получить в ускоренном порядке, в том числе более высокоточные боеприпасы и истребители F-35 и F-15.

Как сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации, Галланту сообщат о рассмотрении решения. Источники издания говорят, что политического решения об отказе в предоставлении дополнительного оружия Израилю нет.

Чиновники анонимно рассказали, что администрация президента США обеспокоена тем, что слишком быстрое одобрение продажи большого количества вооружений может позволить Израилю накопить технику для возможной большой конфронтации с Хезболлой в Ливане, чего США настойчиво призывают Израиль избегать. Другой чиновник сказал, что США понимают, что Израиль должен пополнить арсенал, поскольку война истощает его запасы.

В понедельник Галлант заявил, что Израиль может приблизиться к войне на севере с Ливаном, если Армия обороны Израиля не одержит решающей победы над ХАМАС в Газе.

Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение