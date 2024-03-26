Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение

Израиль отзывает переговорную группу из Катара, заявляя, что ХАМАС не заинтересован в переговорах. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

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Израиль отзывает свою переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее предложение по освобождению заложников и перемирию.

В заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится о том, что решение ХАМАСа отклонить компромисс, предложенный США, является "четким доказательством того, что он не заинтересован в продолжении переговоров, и печальным свидетельством вреда, нанесенного резолюцией Совета Безопасности ООН", имея в виду призыв к прекращению огня, принятый вчера вечером.

Израиль также говорит, что ХАМАС вернулся на к требованиям о полном прекращении боевых действий и полном выводе ЦАХАЛа из Газы.

Израиль не пойдет навстречу обманчивым требованиям ХАМАСа - прилагается в заявлении.

Дипломатический представитель Израиля, заявил, что ХАМАС требует предоставить жителям Газы карт-бланш на возвращение на север сектора и даже не поднимает вопрос об освобождении заложников. Он добавил, что израильской переговорной группе нечего делать в Катаре.

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