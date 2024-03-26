"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Нападение исламистской организации Хамас на Израиль День 7 октября был ужасным, но Израиль должен как можно быстрее положить конец военному наступлению, считает кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью газете Israel Hayom, сообщает УНН.

Вы должны закончить свою войну. Вы должны закончить ее, вы должны сделать это - сказал Трамп.

Резня израильских поселенцев, устроенная Хамасом 7 октября, является "одним из самых печальных событий, которые я когда-либо видел", сказал бывший глава Белого дома. В тот раз, по словами Трампа, он отреагировал бы так же. Однако кандидат в президенты США предупредил, что после нескольких месяцев кровавых боев в секторе Газа, которые ввергли палестинскую территорию в тяжелый гуманитарный кризис, Израиль теряет международную поддержку.

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Вы должны положить конец войне. Вы должны положить этому конец, положить этому конец - сказал Трамп.

"Я хотел позвонить и сказать: "Не делайте этого". Эти фотографии и эти изображения, изображения бомб, сбрасываемых на здания в секторе Газа. Это ужасная картина" - добавил он.

Напомним

Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил свою преданность НАТО, однако подчеркнул необходимость соответствующего участия европейских стран в общем альянсе.

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