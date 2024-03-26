"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  19390 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  38350 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  125851 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  126836 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177504 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166071 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154919 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215952 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181334 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176946 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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21 марта 2024, 11:56  •  412792 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  389567 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  502175 просмотра

"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Трамп поддержал военные действия Израиля против ХАМАС, но выступил за прекращение войны в Газе в связи с тяжелым гуманитарным кризисом и потерей международной поддержки.

Новости Мира •   •  7372 просмотра
"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

Двух диверсантов фсб задержали "на горячем" при попытке взорвать железнодорожную линию в Полтавской области, установив самодельное взрывное устройство возле пути и системы электроснабжения.

Война •   •  10282 просмотра
Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций

США ввели новые санкции против 13 российских финтех-компаний и 2 физических лиц за якобы разработку сервисов виртуальных активов, которые используются для обхода санкций, связанных с вторжением россии в Украину.

Экономика •   •  9539 просмотра
США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военнослужащих и техники из республики коми и Якутии, что превратило его в логистический центр для российских войск на херсонском направлении.

Война •   •  16064 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"

В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Миккельсон прибыл в Киев.

Война •   •  21079 просмотра
В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, что имеет целью обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.

Экономика •   •  19361 просмотра
Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения.

Война •   •  24734 просмотра
Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты применили тактику двойного удара, сначала попав одной ракетой в рекреационную зону, а через несколько минут после прибытия оперативных служб нанесли еще один удар - тактику, которую они применяли и раньше в ответ на отсутствие преимуществ на линии фронта.

Война •   •  22953 просмотра
Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.

Война •   •  22293 просмотра
Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.

Новости Мира •   •  20678 просмотра
Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ