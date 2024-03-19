США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил свою преданность НАТО, однако подчеркнул необходимость соответствующего участия европейских стран в общем альянсе.

Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

В интервью для британского телеканала GB News, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка будет оставаться в НАТО под его руководством "на 100 процентов", однако с определенными условиями. Трамп отметил, что американская поддержка зависит от того, насколько "честно" будут играть европейские страны.

НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы - отметил Дональд Трамп.

На вопрос о том, придут ли США на помощь странам НАТО в случае нападения во время его президентства, Трамп ответил утвердительно, однако подчеркнул необходимость адекватного финансового участия каждой страны.

Напомним

Недавно Дональд Трамп рассказал о давлении на союзников, чтобы заставить их увеличить финансирование коллективной безопасности НАТО, угрожая "поощрить россию" к агрессии против них.

Я бы договорился о сделке - Трамп не ответил об оружии для Украины и исключил угрозу российской агрессии при своей власти