Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
belii-domБелый дом
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
rafakhРафах
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121517 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  122950 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174862 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165249 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154672 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215809 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181273 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176924 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172916 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140501 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

  •  11985 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

  •  15840 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

  •  13810 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

  •  18519 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

  •  18477 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

  •  19219 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

  •  18889 просмотра
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

  •  17182 просмотра
В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

  •  17348 просмотра
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

  •  18153 просмотра

Популярные

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

  •  60753 просмотра
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

  •  101802 просмотра
российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

  •  101218 просмотра
ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

ПВО сбила 8 вражеских беспилотников над Харьковщиной - Синегубов

  •  100433 просмотра
Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман

Ифтар: Зеленский на священном ужине мусульман наградил военнослужащих, исповедующих ислам, на священном ужине мусульман

  •  91197 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  406206 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  363989 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  383553 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  406082 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  496609 просмотра

Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  11985 просмотра
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.

Общество •   •  15840 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".

Война •   •  13810 просмотра
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.

Война •   •  18519 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  18477 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.

политика •   •  19219 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.

Война •   •  18889 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

Из-за продолжительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья и затоплены некоторые улицы, что затрудняет движение транспорта.

Общество •   •  17182 просмотра
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  17348 просмотра
В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области, используя беспилотник-камикадзе, тяжелую артиллерию и артиллерийские обстрелы, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину.

Война •   •  18153 просмотра
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА