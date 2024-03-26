Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил запланированную поездку израильской делегации в Вашингтон, о которой президент Джо Байден лично просил неделю назад, после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе. Об этом сообщает CCN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Нетаньяху пригрозил отозвать делегацию, если США не наложат вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Секторе Газа в понедельник. США воздержались во время голосования, что позволило принять резолюцию.

Американские официальные лица планировали предложить израильской делегации набор альтернативных вариантов борьбы с ХАМАС в городе Рафах на юге Сектора Газа, надеясь предотвратить то, что, по мнению США, может привести к гуманитарной катастрофе, если Израиль начнет полномасштабное наземное вторжение.

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Американские официальные лица заявили, что эти альтернативы все еще будут обсуждаться, в том числе во время переговоров в начале этой недели между ведущими советниками Байдена и министром обороны Израиля. Но публичный разрыв личных переговоров стал яркой иллюстрацией того, что динамика отношений между Израилем и его главным спонсором становится все более опасной.

Американские официальные лица заявили, что они были озадачены решением Нетаньяху отозвать делегацию. В Белом доме этот шаг был расценен как чрезмерная реакция, которая, скорее всего, отражает внутриполитические проблемы самого Нетаньяху.

Через несколько часов после того, как визит был отменен, израильский министр Гидеон Саар подал в отставку из действующего правительства, поскольку его не включили в состав военного кабинета.

Напомним

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана, но США воздержались, предупредив, что это может повредить текущим переговорам о прекращении огня.