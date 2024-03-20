Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Премьер-министр Израиля отклонил просьбу президента США об отмене наземного штурма Рафаха в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту США Джо Байдену в просьбе отменить запланированный наземный штурм Рафаха, последнего убежища в Газе для более миллиона перемещенных лиц.

Израиль считает, что боевики ХАМАС укрылись в этом районе.

Следовательно, Нетаньяху заявил законодателям, что Израиль намерен завершить ликвидацию этих батальонов и нет другого способа сделать это, кроме как выйти на землю.

Добавим

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что представители США и Израиля могут встретиться в Вашингтоне в начале следующей недели, чтобы обсудить эту военную операцию.

Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле