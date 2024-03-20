Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  187154 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141817 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134110 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132443 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191909 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191059 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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18 марта 2024, 18:47  •  187154 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  327349 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  395873 просмотра

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.

Война •   •  3483 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.

Война •   •  3651 просмотра
Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.

политика •   •  4477 просмотра
Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.

Криминал и ЧП •   •  4815 просмотра
В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.

Война •   •  8697 просмотра
Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.

Криминал и ЧП •   •  7193 просмотра
В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Сообщено о прилетах в центре Херсона

По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, в центральной части Херсона были зафиксированы случаи прилетов, а жителям рекомендовали держаться подальше от окон.

Война •   •  8891 просмотра
Сообщено о прилетах в центре Херсона

Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

Винничанин заплатил $3 000 интернет-знакомцу, который пообещал переправить его в Молдову через Кучурганский лиман, но их плану помешали пограничники.

Криминал и ЧП •   •  7780 просмотра
Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил преданность Америки НАТО, но подчеркнул необходимость справедливого финансового вклада со стороны европейских союзников по альянсу.

политика •   •  10788 просмотра
США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет

Россия выпустила по меньшей мере 10 северокорейских ракет по Украине, по словам высокопоставленного американского чиновника из Государственного департамента.

Война •   •  12360 просмотра
По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет