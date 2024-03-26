В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  14404 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  36066 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  125637 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  126720 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177477 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154908 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215950 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181333 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176946 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  501872 просмотра

В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Миккельсон прибыл в Киев.

Война •   •  20520 просмотра
В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, что имеет целью обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.

Экономика •   •  18571 просмотра
Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения.

Война •   •  24261 просмотра
Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты применили тактику двойного удара, сначала попав одной ракетой в рекреационную зону, а через несколько минут после прибытия оперативных служб нанесли еще один удар - тактику, которую они применяли и раньше в ответ на отсутствие преимуществ на линии фронта.

Война •   •  22495 просмотра
Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян

Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.

Война •   •  21927 просмотра
Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.

Новости Мира •   •  20371 просмотра
Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

Военно-морские силы Украины подтверждают, что 24 марта поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в Украине.

Война •   •  21221 просмотра
ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко

Из-за скачка напряжения сгорело оборудование на насосной станции, в результате чего Кальмиусский район оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения.

Общество •   •  20710 просмотра
Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко

В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго

Четыре области столкнулись с ограничениями в электроснабжении, а Херсон завершил отопительный сезон из-за погодных условий, сообщает министерство энергетики.

Общество •   •  22008 просмотра
В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго

Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.

Новости Мира •   •  17415 просмотра
Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска