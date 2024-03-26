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В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Миккельсон прибыл в Киев.
Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях
Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, что имеет целью обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.
Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия
Российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения.
Враг нанес двойной удар по рекреационной зоне Одессы, что уже не впервые: Гуменюк о тактике ударов россиян
Во время обстрела Одессы 25 марта российские оккупанты применили тактику двойного удара, сначала попав одной ракетой в рекреационную зону, а через несколько минут после прибытия оперативных служб нанесли еще один удар - тактику, которую они применяли и раньше в ответ на отсутствие преимуществ на линии фронта.
Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.
Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ
Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.
ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"
Военно-морские силы Украины подтверждают, что 24 марта поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в Украине.
Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко
Из-за скачка напряжения сгорело оборудование на насосной станции, в результате чего Кальмиусский район оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения.
В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго
Четыре области столкнулись с ограничениями в электроснабжении, а Херсон завершил отопительный сезон из-за погодных условий, сообщает министерство энергетики.
Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска
Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.