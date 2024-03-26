В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

В Киев сегодня с визитом прибыл председатель комиссии Рийгикогу (парламента Эстонии) по иностранным делам Марко Михкельсон, передает УНН.

Михкельсон в соцсети X опубликовал фото с киевского железнодорожного вокзала.

"Доброе утро, Киев!" - подписал Михкельсон фотографию.

Дополнение

Эстония на прошлой неделе анонсировала новый пакет военной помощи Украине, который будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые пушки и снайперское снаряжение.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Запад должен помочь Украине победить Россию, чтобы избежать более широкого конфликта, заявила. Она призвала страны ЕС увеличить военную помощь Киеву и инвестиции в европейскую оборонную промышленность.