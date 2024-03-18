Трамп намекнул, что путин "вероятно" причастен к смерти навального

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что президент рф владимир путин "вероятно" причастен к смерти оппозиционера алексея навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом месяце, передает УНН со ссылкой на Рolitico.

"Я не знаю, но, возможно, я имею в виду возможно, я мог бы сказать, вероятно, я не знаю", - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии в интервью Fox News, отвечая на вопрос, несет ли путин ответственность за смерть Навального.

"Он молодой человек, поэтому по статистике он был бы жив в течение длительного времени... значит, произошло что-то необычное", - добавил Трамп.

Добавим

Издание отмечает, что навальный умер 16 февраля в колонии. ЕС и США прямо обвинили россию в смерти навального, двигаясь к новым санкциям против кремля.

Но Трамп, который доминирует на первичных президентских выборах от Республиканской партии и сейчас лидирует перед действующим президентом от Демократической партии Джо Байденом по результатам опросов на всеобщих выборах в нескольких ключевых штатах, до сих пор сохраняет мягкую позицию в отношении путина, который ведет полномасштабное вторжение в Украину в течение длительного времени.

Трамп также неоднократно обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев сесть за стол переговоров с россией - эта позиция подогревает беспокойство среди западных союзников, которые опасаются второго срока Трампа, говорится в материале.

Во время интервью Трамп сказал, что надеется, что ему не придется выбирать между тем, чтобы путин "проглотил" Украину, или отправить оружие в Киев.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал он, вновь заявив, что войны "никогда не было бы" при его президентстве.