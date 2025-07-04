Высокопоставленный республиканец призвал администрацию Трампа возобновить военную помощь Украине
Киев • УНН
Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл МакКол призвал администрацию возобновить поставки оружия Украине, подчеркивая, что это не угрожает боеготовности США. Он отметил, что прекращение помощи вредит миротворческим усилиям Трампа, а Путин атаковал Киев после разговора с Трампом, чтобы послать сигнал США.
Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что лишение Украины военной помощи навредит усилиям Трампа по установлению мира, пишет УНН со ссылкой на страницу Маккола в Х.
Высокопоставленные военные чиновники США пришли к выводу, что предоставление Украине этого критически важного оружия не поставит под угрозу боеготовность США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить работу трубопровода
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Он также подчеркнул, что ослабление помощи Украине лишь вредит миротворческим усилиям президента Трампа.
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Дополнение
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российский диктатор Владимир Путин намеренно отдал приказ атаковать Киев после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Это было сделано, чтобы послать сигнал США. кремль стремится, чтобы Украина оставалась в сфере его влияния, атакуя тыл, поскольку не может достичь целей на фронте.