Почетный председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов, республиканец Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что лишение Украины военной помощи навредит усилиям Трампа по установлению мира, пишет УНН со ссылкой на страницу Маккола в Х.

Высокопоставленные военные чиновники США пришли к выводу, что предоставление Украине этого критически важного оружия не поставит под угрозу боеготовность США, поэтому я призываю администрацию быстро возобновить работу трубопровода - написал Маккол.

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Он также подчеркнул, что ослабление помощи Украине лишь вредит миротворческим усилиям президента Трампа.

Остановка поставок оружия чиновниками Пентагона лишь ослабляет благородные попытки президента Трампа достичь мира - добавил Маккол.

Дополнение

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российский диктатор Владимир Путин намеренно отдал приказ атаковать Киев после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Это было сделано, чтобы послать сигнал США. кремль стремится, чтобы Украина оставалась в сфере его влияния, атакуя тыл, поскольку не может достичь целей на фронте.