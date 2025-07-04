Почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників Сполучених Штатів республіканець Майкл МакКол закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні. Він наголосив, що позбавлення України військової допомоги нашкодить зусиллям Трампа встановити мир, пише УНН з посиланням на сторінку МакКола в Х.

Високопоставлені військові чиновники США дійшли висновку, що надання Україні цієї критично важливої зброї не поставить під загрозу боєготовність США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити роботу трубопроводу - написав МакКол.

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Він також наголосив, що послаблення допомоги Україні лише шкодить миротворчим зусиллям президента Трампа.

Зупинка поставок зброї чиновниками Пентагону лише послаблює благородні спроби президента Трампа досягти миру - додав МакКол.

Доповнення

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російський диктатор володимир путін навмисно віддав наказ атакувати Київ після розмови з президентом США Дональдом Трампом. Це було зроблено, щоб надіслати сигнал США. кремль прагне, щоб Україна залишалася у сфері його впливу, атакуючи тил, оскільки не може досягти цілей на фронті.