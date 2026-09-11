Зло должно быть наказано — Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

На любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в пользу защиты прав, свобод и ценностей, должен быть дан ответ. На этом подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, почтив память жертв теракта 11 сентября в США, передает УНН.

Сегодня важный день — день сильных людей — и в то же время достаточно трагичный. Двадцать пять лет назад, 11 сентября, был нанесен удар по людям. Страшный удар, трагедия в Соединенных Штатах Америки. Погибли около 3 тысяч человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Честь всем героям, которые тогда делали все, чтобы сохранить жизнь другим. Полицейские и пожарные, а также просто неравнодушные люди, среди них и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем честь, уважение и соболезнования — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что тогда НАТО показало свою силу. И очень важно, что был дан ответ на терроризм, была применена статья 5.

Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в пользу защиты прав, свобод и ценностей, должен быть дан ответ. Потому что зло должно быть наказано — резюмировал Президент.

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