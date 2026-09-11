Зло должно быть наказано — Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

$44.550.0951.760.23
ukenru
16:19 • 7930 просмотра
"Никакая 5-я статья НАТО не сработает" — медведев пригрозил, что Литва исчезнет с карты мира в случае военного конфликта
15:15 • 10062 просмотра
Нардепа Юрченко приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Эксклюзив
14:00 • 13860 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
13:20 • 16527 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
12:50 • 18531 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11:51 • 17692 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11:42 • 15626 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
11 сентября, 10:53 • 14372 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
11 сентября, 10:43 • 13452 просмотра
И снова затягивание: как (не)состоялись очередные заседания суда по делу врачей Odrex 
11 сентября, 10:38 • 11822 просмотра
ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.2м/с
52%
752мм
Популярные новости
Канада ввела санкции против восьми россиян из-за депортации украинских детей11 сентября, 08:42 • 3430 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 30299 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 27967 просмотра
Скандальный польский политик уничтожил монумент украинцам - реакция Киева не заставила себя ждатьVideo12:00 • 8244 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 17074 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 28181 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 30496 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 54360 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 66976 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 69403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Линдси Грэм
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 17263 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 35618 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 37898 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 36602 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 33807 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Таймс
MIM-104 Patriot

Зло должно быть наказано — Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября, в котором погибли около 3 тысяч человек из 90 стран. Он подчеркнул необходимость ответа злу.

Зло должно быть наказано — Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

На любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в пользу защиты прав, свобод и ценностей, должен быть дан ответ. На этом подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский, почтив память жертв теракта 11 сентября в США, передает УНН.

Сегодня важный день — день сильных людей — и в то же время достаточно трагичный. Двадцать пять лет назад, 11 сентября, был нанесен удар по людям. Страшный удар, трагедия в Соединенных Штатах Америки. Погибли около 3 тысяч человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Честь всем героям, которые тогда делали все, чтобы сохранить жизнь другим. Полицейские и пожарные, а также просто неравнодушные люди, среди них и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем честь, уважение и соболезнования 

— отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что тогда НАТО показало свою силу. И очень важно, что был дан ответ на терроризм, была применена статья 5.

Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в пользу защиты прав, свобод и ценностей, должен быть дан ответ. Потому что зло должно быть наказано 

— резюмировал Президент.

25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11.09.26, 13:06 • 30506 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Теракт
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина