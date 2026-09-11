Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту

$44.550.0951.760.23
ukenru
18:45 • 2346 перегляди
Зеленський закликав до енергетичного перемир'я, але зауважив Україна відповість, якщо росія "буде робити нам блекаути"
17:14 • 3394 перегляди
АЗК UKRNAFTA припинятимуть роботу під час "жовтого" та "червоного" рівня тривоги
16:19 • 13231 перегляди
"Жодна 5-та стаття НАТО не спрацює" - медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту
15:15 • 13819 перегляди
Нардепа Юрченка засудили до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна
Ексклюзив
14:00 • 15896 перегляди
Дощі і майже літня спека - якої погоди чекати завтра в Україні
13:20 • 18337 перегляди
Митрополиту Тихону, який є духовним наставником путіна, заочно повідомили про підозру
11 вересня, 12:50 • 20221 перегляди
Справа "Форест Гамп": суд призначив нардепу Вадиму Столару заставу у 300 млн гривень
11 вересня, 11:51 • 18561 перегляди
росія вкладає значні ресурси в ІПСО, щоб Україна та Польща сприймали одна одну як ворогів - СЕО Fire Point
11 вересня, 11:42 • 16329 перегляди
рф може вичерпати ресурси для війни проти України до 2028 року - ГУР
11 вересня, 10:53 • 14774 перегляди
Сім пакетів підтримки і кредитні гарантії у понад 400 млн доларів - Канада оголосила нову партію допомоги Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
63%
750мм
Популярнi новини
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 33886 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 31535 перегляди
Скандальний польський політик знищив монумент українцям - реакція Києва не забариласьVideo11 вересня, 12:00 • 11175 перегляди
Зеленський заявив, що росіяни вдарили по будівлі компанії "Київстар"Photo11 вересня, 12:21 • 4534 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 20493 перегляди
Публікації
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 31554 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 33907 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 56192 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 68518 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 71152 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Блогери
Джастін Трюдо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Донецька область
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 20513 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 36865 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 39071 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 37707 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 34879 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ракетний комплекс "Панцир"

Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Українка Ярослава Магучіх здобула золото Абсолютного чемпіонату світу. Переможний результат у жіночих стрибках у висоту — 1,99 м.

Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх здобула перемогу на Абсолютному чемпіонаті світу, передає УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики.

Ярослава Магучіх впевнено виграє Абсолютний чемпіонат світу! Українка виборює золото жіночих стрибків у висоту з результатом 1.99 м 

- йдеться у повідомленні.

Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі03.06.24, 04:30 • 28599 переглядiв

Антоніна Туманова

Спорт