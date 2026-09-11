Магучіх виграла Абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту
Київ • УНН
Українка Ярослава Магучіх здобула золото Абсолютного чемпіонату світу. Переможний результат у жіночих стрибках у висоту — 1,99 м.
Українка Ярослава Магучіх здобула перемогу на Абсолютному чемпіонаті світу, передає УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики.
Ярослава Магучіх впевнено виграє Абсолютний чемпіонат світу! Українка виборює золото жіночих стрибків у висоту з результатом 1.99 м
Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі03.06.24, 04:30 • 28599 переглядiв