Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі
Київ • УНН
Ярослава Магучіх завоювала золото в стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги 2024 року в Стокгольмі, Ірина Геращенко завоювала бронзу, а Імке Оннен з Німеччини завоювала срібло.
Ярослава Магучих виграла "золото" на першому етапі Діамантової ліги-2024 зі стрибків у висоту, який проходив у Стокгольмі, повідомляє Суспильне.Спорт, передає УНН.
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"Вперше у сезоні серії у стрибках у висоту виступали одразу три українки. Свій другий етап цього року проводили Юлія Левченко та Геращенко, яка боролася за "срібло" на травневих змаганнях у Досі", - йдеться у повідомленні.
Ярослава Магучих пропустила два перші рубежі, тоді як Ірина Геращенко без помилок подолала три перші стартові позначки.
1.94 метри з першої спроби подолали лише дві спортсменки - Магучих та німкеня Імке Оннен. На межі вильоту Магучих опинилася на висоті 1.97 метра – взяла висоту з останньої спроби. Оннен та Геращенко на цій позначці зупинилися, гарантувавши Ярославу як мінімум "срібло" етапу.
На висоті в 2 метри Магучих залишилася віч-на-віч з Оліслагерс, яка пропустила висоту в 1.97 метра. Австралійка мала долати планку, щоб зачепитися за трійку призерів, - інакше "золото" отримувала Магучих.
Оліслагерс припустилася трьох помилок на висоті 2 метри - "бронза" відійшла Геращенко, а Магучих опинилася поза конкуренцією у боротьбі за перше місце. Чинна чемпіонка Європи додала вдалу спробу на висоті 2 метри.
"Я відкрила [сезон] на два метри. Неідеально, але добре для початку. Чекаю змагань у Римі, де захищатиму звання чемпіонки Європи, і хотіла показати тут найкращий результат", - сказала Магучих після змагань.
Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні02.03.24, 13:50 • 25750 переглядiв