Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
rimРим
stokgolmСтокгольм
Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  80032 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  161667 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  155619 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  158309 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148130 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143066 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133462 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  271828 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113027 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  251498 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Новости по теме
Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

  •  43 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

  •  996 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

  •  2035 просмотра
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

  •  1600 просмотра
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

  •  1854 просмотра
The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

  •  1833 просмотра
CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

  •  1759 просмотра
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

  •  4208 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

  •  5645 просмотра
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

  •  5447 просмотра

Популярные

Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

Генштаб информирует о напряженной ситуации на Покровском направлении

  •  20909 просмотра
В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

В понедельник Укрэнерго вводит лимиты на потребление электричества

  •  33915 просмотра
С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 48-Генштаб

  •  22141 просмотра
Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект

Войска рф в течение дня атаковали Никопольщину 12 раз: поврежден инфраструктурный объект

  •  36006 просмотра
Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины-СМИ

  •  37266 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

31 мая 2024, 06:27  •  221211 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  271821 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  254382 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  251492 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  252358 просмотра

Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту на первом этапе Бриллиантовой лиги 2024 года в Стокгольме, Ирина Геращенко завоевала бронзу, а Имке Оннен из Германии завоевала серебро.

спорт •   •  43 просмотра
Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.

Экономика •   •  996 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

По данным ВВС Украины, на востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нанесения ударов баллистическими ракетами.

Война •   •  2035 просмотра
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики

Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

Активист группы Riposte Alimentaire приклеил кусочек клеенки к картине Клода Моне "Маки" в Музее Орсе в Париже в знак протеста против изменения климата, что побудило министра культуры Франции призвать к уголовному наказанию за повреждение произведений искусства во время акций протеста.

Культура •   •  1600 просмотра
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин

В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Румыния обсудит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты ее территории.

Война •   •  1854 просмотра
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

Согласно просочившимся внутренним документам, российский государственный фонд "Права человека" потратил миллионы евро на финансирование пророссийских пропагандистских сайтов и деятельности в Европе.

Общество •   •  1833 просмотра
The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.

Война •   •  1759 просмотра
CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.

политика •   •  4208 просмотра
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.

Война •   •  5645 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.

Война •   •  5447 просмотра
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии