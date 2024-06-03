Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

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FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках
Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.
В восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики
По данным ВВС Украины, на востоке Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы нанесения ударов баллистическими ракетами.
Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин
Активист группы Riposte Alimentaire приклеил кусочек клеенки к картине Клода Моне "Маки" в Музее Орсе в Париже в знак протеста против изменения климата, что побудило министра культуры Франции призвать к уголовному наказанию за повреждение произведений искусства во время акций протеста.
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Румыния обсудит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты ее территории.
The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд
Согласно просочившимся внутренним документам, российский государственный фонд "Права человека" потратил миллионы евро на финансирование пророссийских пропагандистских сайтов и деятельности в Европе.
CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян
Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября
Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России
Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии
Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.