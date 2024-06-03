Ярослава Могучих выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Стокгольме

Ярослава Магучих выиграла "золото" на первом этапе Бриллиантовой лиги-2024 по прыжкам в высоту, который проходил в Стокгольме, сообщает Суспильное.Спорт, передает УНН.

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"Впервые в сезоне серии в прыжках в высоту выступали сразу три украинки. Свой второй этап в этом году проводили Юлия Левченко и Геращенко, которая боролась за "серебро" на майских соревнованиях в Дохе", - говорится в сообщении.

Ярослава Магучих пропустила два первых рубежа, тогда как Ирина Геращенко без ошибок преодолела три первые стартовые отметки.

1.94 метра с первой попытки преодолели только две спортсменки-Магучих и немка Имке Оннен. На грани вылета Магучих оказалась на высоте 1.97 метра – взяла высоту с последней попытки. Оннен и Геращенко на этой отметке остановились, гарантировав Ярославу как минимум "серебро" этапа.

На высоте в 2 метра Магучих осталась лицом к лицу с Олислагерс, пропустившей высоту в 1.97 метра. Австралийка должна была преодолевать планку, чтобы зацепиться за тройку призеров, - иначе "золото" получала Магучих.

Олислагерс допустила три ошибки на высоте 2 метра - "бронза" отошла, а Магучих оказалась вне конкуренции в борьбе за первое место. Действующая чемпионка Европы добавила удачную попытку на высоте 2 метра.

"Я открыла [сезон] на два метра. Неидеально, но хорошо для начала. Жду соревнований в Риме, где буду защищать звание чемпионки Европы, и хотела показать здесь лучший результат", - сказала Магучих после соревнований.

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