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Украинка Магучих получила "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Украинка Магучих получила "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:50  •  5448 просмотра

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира в помещении в Глазго, взяв высоту 1,97 м, тогда как ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии выиграла золото, взяв высоту 1,99 м.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла серебро чемпионата мира в помещении, который 1 марта начался в Глазго. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Детали

"Ярослава начала соревнования с высоты 1.92 м. Каждую высоту она преодолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Но, к сожалению, ей эта высота не покорилась, и она вторая (1.97 м)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула их с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенка Лиа Апостоловски - третья (1.95 м).

Старт сезона был лучше, чем его завершение. На самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна

- прокомментировала свое выступление Магучих.

Украинка Юлия Левченко решила начинать соревнования со стартовой высоты - 1.84 м. С ней она не имела никаких проблем. Достаточно хорошей была и первая попытка на 1.88 м, но планка не устояла. К сожалению, в этот раз не удалось их преодолеть и в двух последующих.

Дополнение

Украинская спортсменка Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепяэ в масс-старте на 60 метров среди женщин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Спорт
glazgoГлазго
sloveniiaСловения
estoniyaЭстония
Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні
Ukrainian high jumper Maguchikh wins silver at the World Indoor Athletics Championships
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Украинка Магучих получила "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира в помещении в Глазго, взяв высоту 1,97 м, тогда как ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии выиграла золото, взяв высоту 1,99 м.

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