Біатлон: українка Меркушина здобула "золото" юніорського ЧС-2024
Київ • УНН
Олександра Меркушина здобула першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепя в мас-старті на 60 метрів серед жінок.
Українська стортсменка Олександра Меркушина здобула першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепяе в мас-старті на 60 метрів серед жінок, повідомили у Мінмолодьспорту у четвер, пише УНН.
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"Є перша українська медаль на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепяе. Олександра Меркушина здобула "золото" у мас-старті-60", - повідомили у міністерстві.
Лідируючи за швидкострільністю та лише з двома промахами у положенні лежачи, 19-річна спортсменка просувалася вперед від раунду до раунду. На останнє коло Олександра вийшла разом лідеркою гонки, Лолою Бюжо з Франції та змогла випередити її на фініші на 1,9 секунди.
Олександра Меркушина провела найкращу гонку в своїй кар'єрі і вперше стала чемпіонкою юнацької світової першості.
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