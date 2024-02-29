Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024

Украинская стортсменка Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепяэ в масс-старте на 60 метров среди женщин, сообщили в Минмолодежьспорта в четверг, пишет УНН.

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"Есть первая украинская медаль на юношеском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепяе. Александра Меркушина получила "золото" в масс-старте-60", - сообщили в министерстве.

Лидируя по скорострельности и только с двумя промахами в положении лежа, 19-летняя спортсменка продвигалась вперед от раунда к раунду. На последний круг Александра вышла вместе с лидером гонки, Лолой Бюжо из Франции и смогла опередить ее на финише на 1,9 секунды.

Александра Меркушина провела лучшую гонку в своей карьере и впервые стала чемпионкой юношеского мирового первенства.

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