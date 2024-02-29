Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024
Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепя в масс-старте на 60 метров среди женщин.
Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан
Генеральный прокурор Украины выразил уверенность, что международный трибунал для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины будет создан, и что прокуратура уже собирает доказательства для этого дела.
В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"
Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.
ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что вражеская ракета была выпущена в сторону города Кривой Рог в Днепропетровской области.
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году
В Одесской области продолжается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки рф в 2022 году.
Беспилотники никогда не заменят людей на поле боя - Буданов
По словам руководителя украинской разведки, беспилотники никогда не смогут полностью заменить солдат на поле боя и будут лишь поддерживать наземные войска.
"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности
Врач Байдена заявил, что президент США остается в добром здравии и способен выполнять свои обязанности главы государства после того, как его ежегодный медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем.
В энергосистеме Украины третьи сутки профицит - излишки электроэнергии передаются в Польшу
Украина снова передает излишки электроэнергии в Польшу благодаря солнечной погоде и активным солнечным электростанциям.
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш
Силы обороны ежедневно уничтожают сотни российских оккупантов, но их группировка остается примерно постоянной, поскольку враг подтягивает резервы.
Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой
Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камилой.