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Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні

Київ • УНН

 • 25753 перегляди

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібло на Чемпіонаті світу у приміщенні в Глазго, взявши висоту 1,97 м, тоді як її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії виграла золото, взявши висоту 1,99 м.

Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла срібло чемпіонату світу в приміщенні, який 1 березня почався у Глазго. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Деталі

"Ярослава почала змагання з висоти 1.92 м. Кожну висоту вона долала з першої спроби й на 1.99 виходила в статусі лідерки. Та, на жаль, їй ця висота не підкорилася, й вона друга (1.97 м)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула їх з третьої спроби, й саме вони принесли їй перемогу. Словенка Ліа Апостоловскі - третя (1.95 м).

Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива

- прокоментувала свій виступ Магучіх.

Українка Юлія Левченко вирішила починати змагання зі стартової висоти – 1.84 м. З нею вона не мала жодних проблем. Досить хорошою була і перша спроба на 1.88 м, але планка не встояла. На жаль, цього разу не вдалося їх подолати і в двох наступних.

Доповнення

Українська спортсменка Олександра Меркушина здобула першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепяе в мас-старті на 60 метрів серед жінок.

Анна Мурашко

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