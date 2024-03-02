Українка Магучіх здобула "срібло" на ЧС з легкої атлетики в приміщенні
Київ • УНН
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібло на Чемпіонаті світу у приміщенні в Глазго, взявши висоту 1,97 м, тоді як її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії виграла золото, взявши висоту 1,99 м.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла срібло чемпіонату світу в приміщенні, який 1 березня почався у Глазго. Про це УНН повідомляє з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Деталі
"Ярослава почала змагання з висоти 1.92 м. Кожну висоту вона долала з першої спроби й на 1.99 виходила в статусі лідерки. Та, на жаль, їй ця висота не підкорилася, й вона друга (1.97 м)", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула їх з третьої спроби, й саме вони принесли їй перемогу. Словенка Ліа Апостоловскі - третя (1.95 м).
Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива
Українка Юлія Левченко вирішила починати змагання зі стартової висоти – 1.84 м. З нею вона не мала жодних проблем. Досить хорошою була і перша спроба на 1.88 м, але планка не встояла. На жаль, цього разу не вдалося їх подолати і в двох наступних.
Доповнення
Українська спортсменка Олександра Меркушина здобула першу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в естонському Отепяе в мас-старті на 60 метрів серед жінок.