Магучих выиграла абсолютный чемпионат мира по прыжкам в высоту
Киев • УНН
Украинка Ярослава Магучих завоевала золото абсолютного чемпионата мира. Победный результат в женских прыжках в высоту — 1,99 м.
Украинка Ярослава Магучих одержала победу на Абсолютном чемпионате мира, передает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики.
Ярослава Магучих уверенно выигрывает Абсолютный чемпионат мира! Украинка завоевывает золото в женских прыжках в высоту с результатом 1.99 м
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