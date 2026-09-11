США сильніші, ніж будь-коли - Трамп вшанував жертв терактів 11 вересня біля Пентагону

Президент США Дональд Трамп на церемонії, організованій Міністерством оборони (Пентагоном), наголосив на рішучості, виявленій американським народом після терактів 11 вересня 2001 року, передає УНН із посиланням на AP.

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Трамп разом зі своєю дружиною Меланією Трамп взяв участь у пам'ятній церемонії, присвяченій 25-м роковинам терактів 11 вересня, і виступив з промовою.

Вийшовши на трибуну після того, як були почергово зачитані імена загиблих у літаку, що врізався в будівлю Пентагону, і в самій будівлі, Трамп зазначив, що жертв терористичної атаки "не можна забувати" і наголосив на "важливості цього для майбутніх поколінь".

Перед Національним меморіалом 11 вересня у Пентагоні, збудованим у районі Арлінгтон штату Вірджинія, Трамп заявив: "Сьогодні ми вітаємо кожного військовослужбовця США, який брав участь у війні з тероризмом. Це війна проти збоченого та жахливого тероризму".

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Наголосивши на рішучості, виявленій американським народом після терактів 11 вересня, Трамп заявив: "Минулі 25 років показали нам ту величезну силу американського духу, який здатний вистояти, подолати труднощі та перемогти".

У своїй промові, в якій Трамп також торкнувся теми Ірану, він звинуватив керівництво Тегерана в тому, що воно є "головним спонсором тероризму", і знову підкреслив, що ця країна "ніколи не повинна мати ядерну зброю".

Крім того, стверджуючи, що США "сильніші, ніж будь-коли", Трамп сказав: "Хай зберігає Бог американську армію, і нехай зберігає Бог Америку".

Нагадаємо

11 вересня 2001 року літак авіакомпанії American Airlines, що злетів з міжнародного аеропорту Вашингтона Даллеса у напрямку Лос-Анджелеса, був викрадений і врізався в будинок Пентагону, розташований неподалік; внаслідок інциденту загинули 184 особи, які перебували на борту літака та в будівлі.

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