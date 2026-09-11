США сильнее, чем когда-либо — Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября у Пентагона

Президент США Дональд Трамп на церемонии, организованной Министерством обороны (Пентагоном), подчеркнул решимость, проявленную американским народом после терактов 11 сентября 2001 года, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп вместе со своей женой Меланией Трамп принял участие в памятной церемонии, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября, и выступил с речью.

Выйдя на трибуну после того, как были поочередно зачитаны имена погибших в самолете, врезавшемся в здание Пентагона, и в самом здании, Трамп отметил, что жертв террористической атаки "нельзя забывать" и подчеркнул "важность этого для будущих поколений".

Перед Национальным мемориалом 11 сентября в Пентагоне, построенным в районе Арлингтон штата Вирджиния, Трамп заявил: "Сегодня мы чествуем каждого военнослужащего США, принимавшего участие в войне с терроризмом. Это война против извращенного и ужасного терроризма".

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Подчеркивая решимость, проявленную американским народом после терактов 11 сентября, Трамп заявил: "Прошедшие 25 лет показали нам огромную силу американского духа, который способен выстоять, преодолеть трудности и победить".

В своей речи, в которой Трамп также затронул тему Ирана, он обвинил руководство Тегерана в том, что оно является "главным спонсором терроризма", и вновь подчеркнул, что эта страна "никогда не должна обладать ядерным оружием".

Кроме того, утверждая, что США "сильнее, чем когда-либо", Трамп сказал: "Да хранит Бог американскую армию, и да хранит Бог Америку".

Напомним

11 сентября 2001 года самолет авиакомпании American Airlines, вылетевший из международного аэропорта Вашингтона имени Даллеса в направлении Лос-Анджелеса, был захвачен и врезался в расположенное неподалеку здание Пентагона; в результате инцидента погибли 184 человека, находившиеся на борту самолета и в здании.

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