Магучіх стала другою у фіналі "Діамантової ліги" в Брюсселі
Київ • УНН
Ярослава Магучіх подолала 1,99 м і посіла друге місце у фіналі "Діамантової ліги". Перемогла Елінор Паттерсон із результатом 2,01 м.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх зі стрибком на 1.99 м посіла друге місце у фіналі "Діамантової ліги", який 4-5 вересня відбувається в Брюсселі. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Федерації легкої атлетики України.
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Зазначається, що Магучіх та австралійка Елінор Паттерсон почали змагання з висоти 1.92 м. Їх, як і 1.95 м, обидві подолали з першої спроби. Після цього також злетіли на 1.97 та 1.99, але Магучіх упоралася з ними з другої спроби й за цим показником поступалася Паттерсон.
Боротьба за перемогу розгорнулася на висоті 2.01 м. На жаль, Ярославі вони цього вечора не підкорилися. Вона друга. Паттерсон подолала їх з третьої спроби й виграла діамант. Після цього австралійка також спробувала повторити найкращий результат сезону у світі (2.03 м), який належаить саме Магучіх, але зробити їй цього не вдалося
Додамо, що ще одна українка, Ірина Геращенко, з результатом 1.88 м завершила змагання п’ятою.
Нагадаємо
Троє українських легкоатлетів здобули срібні медалі на етапах Континентального туру в неділю, 30 серпня. Ярослава Магучіх та Олег Дорощук стали призерами у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2026 зі стрибків у висоту16.08.26, 01:05 • 6691 перегляд