Магучих стала второй в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с прыжком на 1,99 м заняла второе место в финале «Бриллиантовой лиги», который 4–5 сентября проходит в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Федерации легкой атлетики Украины.

Отмечается, что Магучих и австралийка Элинор Паттерсон начали соревнования с высоты 1,92 м. Как и 1,95 м, обе они преодолели с первой попытки. После этого также взяли высоты 1,97 и 1,99 м, однако Магучих справилась с ними со второй попытки и по этому показателю уступала Паттерсон.

Борьба за победу развернулась на высоте 2,01 м. К сожалению, Ярославе в этот вечер они не покорились. Она вторая. Паттерсон преодолела их с третьей попытки и выиграла бриллиант. После этого австралийка также попыталась повторить лучший результат сезона в мире (2,03 м), который принадлежит именно Магучих, но сделать этого ей не удалось