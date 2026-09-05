Магучих стала второй в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе
Киев • УНН
Ярослава Магучих взяла высоту 1,99 м и заняла второе место в финале «Бриллиантовой лиги». Победила Элинор Паттерсон с результатом 2,01 м.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с прыжком на 1,99 м заняла второе место в финале «Бриллиантовой лиги», который 4–5 сентября проходит в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Федерации легкой атлетики Украины.
Детали
Отмечается, что Магучих и австралийка Элинор Паттерсон начали соревнования с высоты 1,92 м. Как и 1,95 м, обе они преодолели с первой попытки. После этого также взяли высоты 1,97 и 1,99 м, однако Магучих справилась с ними со второй попытки и по этому показателю уступала Паттерсон.
Борьба за победу развернулась на высоте 2,01 м. К сожалению, Ярославе в этот вечер они не покорились. Она вторая. Паттерсон преодолела их с третьей попытки и выиграла бриллиант. После этого австралийка также попыталась повторить лучший результат сезона в мире (2,03 м), который принадлежит именно Магучих, но сделать этого ей не удалось
Добавим, что еще одна украинка, Ирина Геращенко, с результатом 1,88 м завершила соревнования пятой.
Напомним
Трое украинских легкоатлетов завоевали серебряные медали на этапах Континентального тура в воскресенье, 30 августа. Ярослава Магучих и Олег Дорощук стали призерами в прыжках в высоту, а Михаил Кохан — в метании молота.
Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы-2026 по прыжкам в высоту16.08.26, 01:05 • 6691 просмотр