Троє українських легкоатлетів здобули медалі на етапах Континентального туру
Київ • УНН
Троє українських легкоатлетів вибороли срібні медалі на змаганнях у Німеччині, Швейцарії та Італії. Магучіх, Дорощук і Кохан виступили у висоті та метанні молота.
Троє українських легкоатлетів здобули срібні медалі на етапах Континентального туру в неділю, 30 серпня. Ярослава Магучіх та Олег Дорощук стали призерами у стрибках у висоту, а Михайло Кохан — у метанні молота. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
У неділю, 30 серпня, одразу троє представників України здобули нагороди на етапах Континентального туру срібних рівнів! Ярослава Магучіх та Олег Дорощук відзначилися у секторі для стрибків у висоту, а Михайло Кохан здобув нагороду у секторі для метання молота
Михайло Кохан піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани змагань в італійській Брешії. Українець показав результат 78.78 м, поступившись лише угорцю Бенце Галашу, який відправив молот на 80.67 м.
Ярослава Магучіх взяла участь у турнірі в німецькому Гайльбронні, де виборола "срібло". Висоти 1.93 м, 1.96 м та 1.98 м українка подолала з першої спроби. Планка 2.00 м Ярославі підкорилася з третього стрибка, проте висоту 2.02 м українка не взяла. Перемогу на турнірі з результатом 2.02 м здобула австралійка Елеонор Паттерсон. Зауважимо, що для Ярослави цей старт став третім за тиждень.
Олег Дорощук став срібним призером етапу в швейцарській Беллінцоні. Український стрибун у висоту позначки 2.15 м, 2.20 м та 2.24 м підкорив із першої спроби. Подолати планку на 2.28 м Олегу не вдалося у жодному із трьох стрибків, тож він завершив змагання на другій позиції. Перемогу здобув американець Джувон Харрісон, який єдиний у секторі стрибнув на 2.28 м.
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