Трое украинских легкоатлетов завоевали медали на этапах Континентального тура

Трое украинских легкоатлетов завоевали серебряные медали на этапах Континентального тура в воскресенье, 30 августа. Ярослава Магучих и Олег Дорощук стали призёрами в прыжках в высоту, а Михаил Кохан — в метании молота. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В воскресенье, 30 августа, сразу трое представителей Украины завоевали награды на этапах Континентального тура серебряного уровня! Ярослава Магучих и Олег Дорощук отличились в секторе для прыжков в высоту, а Михаил Кохан завоевал награду в секторе для метания молота - говорится в сообщении.

Михаил Кохан поднялся на вторую ступень пьедестала почёта соревнований в итальянской Брешии. Украинец показал результат 78,78 м, уступив лишь венгру Бенце Халашу, который отправил молот на 80,67 м.

Ярослава Магучих приняла участие в турнире в немецком Хайльбронне, где завоевала «серебро». Высоты 1,93 м, 1,96 м и 1,98 м украинка преодолела с первой попытки. Планку 2,00 м Ярослава взяла с третьей попытки, однако высоту 2,02 м украинка не преодолела. Победу на турнире с результатом 2,02 м одержала австралийка Элеонор Паттерсон. Отметим, что для Ярославы этот старт стал третьим за неделю.

Олег Дорощук стал серебряным призёром этапа в швейцарской Беллинцоне. Украинский прыгун в высоту отметки 2,15 м, 2,20 м и 2,24 м преодолел с первой попытки. Взять планку на высоте 2,28 м Олегу не удалось ни в одной из трёх попыток, поэтому он завершил соревнования на второй позиции. Победу одержал американец Джувон Харрисон, который единственным в секторе прыгнул на 2,28 м.

Лузан завоевала золото чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров