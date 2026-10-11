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Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Астероид (57915) Mahuchikh назвали в честь олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Небесное тело относится к троянцам Юпитера.

Имя Ярославы Магучих увековечили в космосе: в честь украинки назвали астероид возле Юпитера

В честь украинской олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих назвали астероид, который движется вблизи орбиты Юпитера. Небесное тело получило официальное название (57915) Mahuchikh ещё в августе 2025 года. Об этом сообщила Федерация лёгкой атлетики Украины со ссылкой на бюллетень WGSBN, пишет УНН.

Детали

Астероид открыли 9 марта 2002 года на горе Бигелоу в американском штате Аризона во время исследований в рамках проекта Catalina Sky Survey. Сначала он имел обозначение 2002 EB110.

В международном астрономическом каталоге отметили главные достижения украинки: золото Олимпиады-2024 в Париже, бронзу Игр в Токио и мировой рекорд в прыжках в высоту — 2,10 метра.

Что известно об астероиде Магучих

Небесное тело относится к троянским астероидам Юпитера группы L4. Они вращаются вокруг Солнца вблизи орбиты газового гиганта, примерно на 60 градусов впереди него.

Интересно, что Магучих — не первая украинская спортсменка, чьё имя получил космический объект. Ранее в честь братьев Виталия и Владимира Кличко назвали астероид (212723) Klitschko.

Кроме того, 7 октября 2026 года в Киеве на "Площади звёзд" открыли символическую звезду в честь Ярославы Магучих.

Напомним

В Киеве открыли звёзды Ярославы Магучих, Григория Крисса, Сергея Дзиндирука и Александры Кононовой. Магучих поблагодарила защитников Украины.

Степан Гафтко

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