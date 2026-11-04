У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями

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У Токіо невідомий чоловік викрав з магазину швейцарський годинник Audemars Piguet вартістю близько 257 тисяч євро, проте через кілька днів повернув його кур'єрською доставкою. У посилці була записка з вибаченнями, написана від руки. Про це повідомляє The Japan Times та Bild, передає УНН.

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Крадіжка сталася увечері 29 жовтня у торговому центрі Nakano Broadway у токійському районі Накано. Одягнений у все чорне чоловік зайшов у магазин годинника під виглядом покупця і попросив показати йому дорогу модель. Він одягнув годинник на ліве зап'ястя, після чого вибіг з магазину і втік.

Проте вже вранці 1 листопада співробітники магазину отримали посилку, в якій виявили викрадений годинник. Перевірка серійного номера підтвердила, що це той самий екземпляр. Усередині також лежала записка зі словами "Мені дуже шкода". Поліція продовжує пошуки підозрюваного: вказані на посилці дані відправника виявились вигаданими.

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