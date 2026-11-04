В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями

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В Токио неизвестный мужчина украл из магазина швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью около 257 тысяч евро, однако через несколько дней вернул их курьерской доставкой. В посылке была записка с извинениями, написанная от руки. Об этом сообщают The Japan Times и Bild, передает УНН.

Детали

Кража произошла вечером 29 октября в торговом центре Nakano Broadway в токийском районе Накано. Одетый во всё черное мужчина вошел в магазин часов под видом покупателя и попросил показать ему дорогую модель. Он надел часы на левое запястье, после чего выбежал из магазина и скрылся.

Однако уже утром 1 ноября сотрудники магазина получили посылку, в которой обнаружили украденные часы. Проверка серийного номера подтвердила, что это тот же экземпляр. Внутри также лежала записка со словами "Мне очень жаль". Полиция продолжает поиски подозреваемого: указанные на посылке данные отправителя оказались вымышленными.

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